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Новости

Глава Минфина заявил об отсутствии планов повышения НДФЛ

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09:05 14.05.2018 Источник: RNS

И.о. министра финансов России Антон Силуанов сообщил журналистам об отсутствии в расчетах планов повышения НДФЛ. «В наших расчетах мы не планируем повышение НДФЛ», — сказал он журналистам. Силуанов добавил, что решения по изменению налоговой системы должны быть приняты в весеннюю сессию. «По налогам должны быть приняты в весеннюю сессию» — отметил он.

22 марта «Ведомости» сообщали, что на одном из первых после президентских выборов совещаний у премьер-министра России Дмитрия Медведева обсуждалось повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% с введением необлагаемого минимума.  RNS

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