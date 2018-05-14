Киргизии рекомендовали бороться с расизмом
09:32 14.05.2018 Источник: REGNUM
Властям Киргизии необходимо обратить внимание на разжигание ненависти по национальному признаку в СМИ, заявили в комитете ООН по ликвидации расовой дискриминации, сообщает 14 мая «Kaktusmedia».
Согласно сообщению, комитет ООН дал рекомендации Киргизии после ее доклада в организации. Киргизии было рекомендовано принять меры для борьбы с расистским освещением событий в СМИ, а также с дискриминационными высказываниями некоторых политиков и общественных деятелей.
В ООН отметили, что власти Киргизии должны проводить расследования по всем случаям расистских высказываний и накладывать санкции в соответствующих ситуациях.
"Комитет обеспокоен укоренившимися стереотипами и стигматизацией в отношении этнических меньшинств в Киргизии, в том числе узбеков, турок, уйгуров и мугатов», — говорится в докладе комитета ООН. ИА REGNUM
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