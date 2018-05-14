Алишер Усманов остался в списке богатейших людей Великобритании
10:00 14.05.2018 Источник: Эхо Москвы
Российский бизнесмен Алишер Усманов опустился с пятого на восьмое место в списке богатейших людей Великобритании
Ежегодный рейтинг опубликовало издание The Sunday Times. Состояние Усманова оценивается в 10,5 миллиардов фунтов стерлингов, за год оно уменьшилось на 1 с лишним миллиард.
Состояние Романа Абрамовича примерно на такую же сумму увеличилось и составило девять миллиардов. Он оказался в рейтинге на 13 месте.
Самым богатым человеком Великобритании газета назвала главу нефтехимической компании Ineos Джима Ратклиффа с состоянием в 21 миллиард фунтов. Второе место заняли братья Шри и Гони Хиндуджа, третье — выходец из СССР Леонид Блаватник. Эхо Москвы
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