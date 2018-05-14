КНР планирует поставки крупнейшего в мире самолета-амфибии с 2022 года
10:20 14.05.2018
КНР начнёт поставки самого крупного в мире самолёта-амфибии AG600 в 2022 году, сообщает телевидение Китая.
— Мы планируем получить сертификат лётной годности от властей гражданской авиации к 2021 году и начать поставки самолётов заказчикам к 2022 году, — сообщил главный конструктор проекта Хуан Линцая.
После успешного тестового полёта в декабре 2017 года разработчики планируют в июле перегнать прототип аппарата в Цзинмэнь. Там будет совершён первый его взлёт с водной поверхности.
Самолёт-амфибия AG600 предназначен специально для тушения лесных пожаров и проведения спасательных операций. Длина самолёта — 37 метров, максимальная масса, при которой он сможет взлететь, — 53,5 тонны. Life.ru
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