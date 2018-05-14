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С музыкального фестиваля в Германии эвакуировали пять тысяч человек

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10:32 14.05.2018 Источник: Газета.Ru

В немецком городе Аурих с музыкального фестиваля под открытым небом Seaside Festival эвакуировали пять тысяч человек из-за шторма. Об этом сообщает портал T-online. По данным портала, люди были эвакуированы из-за затопления площадки фестиваля, которая расположена на берегу водоема.

Как отмечается, полиция провела эвакуацию посетителей Seaside Festival за час. По словам полиции, никто из присутствовавших не пострадал.

В январе прошлого года жителей прибрежной британской деревни в Эссексе эвакуировали из-за сильного шторма. Газета.Ru

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