Увеличение тарифов ОСАГО может произойти уже в конце лета
11:20 14.05.2018 Источник: Ведомости
Увеличение тарифов ОСАГО, на котором давно настаивают страховщики, может произойти в ближайшие месяцы. Центробанк планирует изменить базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним с 31 августа. Эту дату регулятор прописал в проекте указания о базовых ставках тарифов ОСАГО. «Ведомости» ознакомились с копией документа. Его подлинность подтвердили человек, знающий о его существовании от сотрудника ЦБ, и федеральный чиновник.
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