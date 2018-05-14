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ВВС Ирака уничтожили штаб главарей ИГ в Сирии

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12:32 14.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-воздушные силы Ирака нанесли авиаудар по позициям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии, уничтожив штаб главарей ИГ. Об этом, как передает телеканал "Ас-Сумария", заявили в понедельник в командовании совместными операциями ВС Ирака.

По имеющейся информации, самолеты F-16 провели воздушную операцию на территории Сирии, в результате которой уничтожили штаб командования ИГ и центр логистической поддержки террористов.

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