Песков не стал комментировать информацию в СМИ о возможной смене председателя КС РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполняющий обязанности пресс- секретаря президентаотказался комментировать информацию ряда СМИ о том, что начальник государственно-правового управления президента РФможет сменитьна посту председателя Конституционного суда (КС) РФ."Я уже говорил про кадровые решения", - сказал Песков, напомнив, что Кремль традиционно не комментирует кадровые перестановки, сообщая о них по мере подписания соответствующих документов.