Песков не стал комментировать информацию в СМИ о возможной смене председателя КС РФ
13:20 14.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исполняющий обязанности пресс- секретаря президента Дмитрий Песков отказался комментировать информацию ряда СМИ о том, что начальник государственно-правового управления президента РФ Лариса Брычева может сменить Валерия Зорькина на посту председателя Конституционного суда (КС) РФ.
"Я уже говорил про кадровые решения", - сказал Песков, напомнив, что Кремль традиционно не комментирует кадровые перестановки, сообщая о них по мере подписания соответствующих документов.
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