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ЕС расширил "черный список" для РФ из-за выборов в Крыму

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14:00 14.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение Совета Евросоюза внести еще пять крымских чиновников в черный список для России в связи с организацией в Крыму голосования на выборах президента РФ 18 марта 2018 года вступает в силу уже в понедельник. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Совет ЕС добавил пять физических лиц в список запретительных мер, связанный с действиями по подрыву территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины. Они включены в связи с их участием в организации в Крыму голосования на выборах президента РФ 18 марта 2018 года, таким образом они активно выступили в поддержку политики, подрывающей суверенитет Украины. Эти пять лиц занимают ответственные посты в избирательных комиссиях Крыма и Севастополя, - говорится в документе. - Публикация в Официальном журнале ЕС (с момента которой санкции вступают в силу - прим. ТАСС) последует 14 мая 2018 года".

Личности этих пяти человек станут известны только после публикации в Официальном журнале ЕС.

В документе подчеркивается, что ограничительные меры в отношении данных лиц заключаются в запрете им во въезде на территорию ЕС и замораживании их счетов в европейских банках. По сути, данная мера лишена смысла, поскольку всем жителям Крыма с российскими паспортами Евросоюз и так запретил въезд на свою территорию еще в 2014 году, а получить возможность открыть счет в европейском банке из Крыма достаточно проблематично, поскольку европейскому бизнесу тогда же было запрещено поддерживать рабочие контакты с полуостровом.

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