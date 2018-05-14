Состав нового правительства может быть представлен президенту уже завтра
14:12 14.05.2018 Источник: Эхо Москвы
Владимиру Путину могут представить состав нового правительства во вторник. Этого не исключил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Срок приближается, дедлайн приближается. Такая встреча (Путина с Медведевым — прим. ред.) может состояться, и этого нельзя исключать. Но, с другой стороны, всё зависит от председателя правительства и главы государства. Поэтому давайте дождёмся завтрашнего дня», — сказал Песков журналистам.
Российский кабмин ушёл в отставку 7 мая после вступления Путина в должность президента на новый срок. В тот же день глава государства предложил Дмитрия Медведева на пост премьера. 8-го числа Госдума утвердила его кандидатуру. Теперь председателю правительства надо в недельный срок представить предложения по структуре федеральных органов исполнительной власти. Говорит Москва
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