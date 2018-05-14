Неизвестные ночью подожгли мусорный полигон "Ядрово" в Подмосковье

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестные лица в ночь на 14 мая разлили бензин и устроили поджог на новой части мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области. Об этом в понедельник ТАСС сообщил представитель компании-оператора свалки"Ядрово" делится на две части: старую и новую карту. Старая часть была закрыта для приема мусора 14 апреля 2018 года, сейчас на ней возводится система принудительной откачки свалочного газа, на запах которого жалуются местные жители. Новую начали загружать отходами с 14 апреля."Разлили бензин, подожгли примерно в 1:30 на новой карте полигона. Этих людей не поймали, сейчас их ищет полиция. По следам их было двое", - сказал собеседник агентства. По его словам, пожарные быстро ликвидировали возгорание, а сотрудники полигона написали заявление о поджоге в полицию.Волошин добавил, что компания намерена попросить помощи в охране полигона у правительства Московской области. "У нас ходят патрули, но мы не можем круглосуточно ставить охрану. Будем обращаться в правительство Московской области [с просьбой] обеспечить дополнительную охрану", - пояснил он.Ситуация вокруг полигона "Ядрово" приобрела широкий резонанс 21 марта 2018 года, когда 77 местных школьников обратились к врачам из-за плохого самочувствия. Их родители связали происшествие с очередным выбросом свалочного газа с полигона. Однако позднее врачи опровергли эту версию.По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, система дегазации позволит окончательно решить проблему неприятного запаха до 15 июня.