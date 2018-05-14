Мэр Собянин предложил организовать избирательные участки за пределами Москвы
14:50 14.05.2018
В Московскую городскую думу внесен законопроект, принятие которого позволит создать избирательные участки за пределами столицы в ходе выборов мэра в сентябре. Законопроект внес мэр Сергей Собянин, который сообщил об этом на своем личном сайте. «Предлагаю расширить использование «мобильного избирателя» на выборах мэра Москвы и впервые дать возможность москвичам проголосовать за пределами города», - отметил градоначальник, по мнению которого, это будет непросто сделать с технической точки зрения. «Но попробовать можно. Конечно, без крайностей, аккуратно», - отметил Собянин. По словам градоначальника, поскольку выборы пройдут 9 сентября, многие горожане будут на дачах и для того, чтобы проголосовать, им нужно будет возвращаться в столицу. Многие в таких случаях предпочитают не приезжать на выборы, чтобы не портить себе отдых. В связи с этим мэр рассчитывает, что механизм голосования не по месту жительства, а по месту временного пребывания («мобильный избиратель»), опробованный на выборах президента РФ, будет полезен горожанам. По словам Собянина, идею уже поддержал Центризбирком, однако важно обеспечить честность и прозрачность голосования на загородных избирательных участках.
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