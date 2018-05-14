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Мэр Миасса задержан за превышение полномочий

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16:00 14.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Миасского городского округа в Челябинской области Геннадий Васьков, которого подозревают в превышении должностных полномочий, задержан. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе СУ СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Миасского городского округа Геннадия Васькова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Превышение должностных полномочий". <...> Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2017 году в Миассе подозреваемый, превышая должностные полномочия, дал указание о приобретении за средства бюджета по завышенной стоимости торгового помещения для размещения детского сада.

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