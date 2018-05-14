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Иванка Трамп и Стив Мнучин открыли табличку на посольстве США в Иерусалиме

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17:00 14.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дочь и помощник президента США Иванка Трамп и американский министр финансов Стивен Мнучин сняли в понедельник покрывало с таблички на новом посольстве страны в Иерусалиме. Церемонию открытия американской дипмиссии транслирует в настоящий момент канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в "Фейсбуке".

С израильской стороны на церемонии присутствует руководство страны в полном составе: премьер-министр Биньямин Нетаньяху, президент страны Реувен Ривлин, спикер Кнессета (парламента) Юлий Эдельштейн. Делегацию США возглавляет первый заместитель госсекретаря Джон Салливан.

Решение о переносе американской дипмиссии из Тель-Авива в Иерусалим принял 6 декабря прошлого президент США Дональд Трамп сразу после того, как в тот же день он заявил о признании Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля. Сам Трамп на церемонию в Иерусалим не прибыл.

В феврале 2018 года Госдепартамент проинформировал, что изначально 14 мая американский посол и небольшая группа его сотрудников начнут работать в недавно построенном новом здании генерального консульства США в районе Арнона на окраине Иерусалима. Полноценный перевод посольства связан со строительством нового постоянного здания дипмиссии в Иерусалиме, что планируется осуществить в несколько этапов на протяжении ближайших лет.

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