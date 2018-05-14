Иванка Трамп и Стив Мнучин открыли табличку на посольстве США в Иерусалиме

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дочь и помощник президента СШАи американский министр финансовсняли в понедельник покрывало с таблички на новом посольстве страны в Иерусалиме. Церемонию открытия американской дипмиссии транслирует в настоящий момент канцелярия премьер-министра Израиляв "Фейсбуке".С израильской стороны на церемонии присутствует руководство страны в полном составе: премьер-министр Биньямин Нетаньяху, президент страны, спикер Кнессета (парламента). Делегацию США возглавляет первый заместитель госсекретаряРешение о переносе американской дипмиссии из Тель-Авива в Иерусалим принял 6 декабря прошлого президент СШАсразу после того, как в тот же день он заявил о признании Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля. Сам Трамп на церемонию в Иерусалим не прибыл.В феврале 2018 года Госдепартамент проинформировал, что изначально 14 мая американский посол и небольшая группа его сотрудников начнут работать в недавно построенном новом здании генерального консульства США в районе Арнона на окраине Иерусалима. Полноценный перевод посольства связан со строительством нового постоянного здания дипмиссии в Иерусалиме, что планируется осуществить в несколько этапов на протяжении ближайших лет.