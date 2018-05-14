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В Ираке приговорили к смерти убийцу российского дипломата

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17:12 14.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Суд Ирака приговорил к смертной казни убийцу российского дипломата. Преступление было совершено в 2006 году.

Абдель Саттар Биркадар в составе вооружённой группировки похитил четырёх иностранцев. Боевики убили дипломатов и выбросили тела в реку Тигр. Биркадар во всём сознался. В результате Центральный уголовный суд Ирака приговорил мужчину к смертной казни через повешение.

Боевики напали на бронированный автомобиль посольства России в Багдаде 3 июня 2006 года. На месте погиб сотрудник дипмиссии Виталий Титов, ещё четверо были похищены.  Говорит Москва

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