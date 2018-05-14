Суд признал блокировку сайта Ходорковского законной

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тверской суд Москвы в понедельник отклонил иск Михаила Ходорковского к Роскомнадзору и Генпрокуратуре с требованием признать незаконной блокировку его персонального сайта и информационных ресурсов "Открытой России", передает корр. ТАСС из зала суда.

"В удовлетворении административного заявления Михаила Ходорковского, Полины Немировской на действия Роскомнадзора и Генпрокуратуры отказать", - огласил решение судья Алексей Стеклиев.

Роскомнадзор в декабре 2017 года внес сайты "Открытая Россия" (Оpenrussia.org), "Вместо Путина", "Ходорковский.ру", "МБХ.медиа" в перечень запрещенных. Сайты внесены в реестр запрещенных на основании статьи 15.3 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Данная статья регламентирует ограничение доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам.

Представитель истцов Сергей Бадамшин сообщил суду в понедельник, что заблокированные сайты принадлежат Михаилу Ходорковскому, сотруднице "Открытой России" Полине Немировской и компании, зарегистрированной на британских Виргинских островах. "С нашей стороны были обращения в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с просьбой разъяснить, какую информацию надлежит удалить с сайтов, но такой информации ведомства не предоставили, ограничившись общими отписками", - рассказал суду Бадамшин.

Представитель прокуратуры сообщил, что "Открытая Россия" была признана нежелательной организацией на основании решений Генпрокуратуры и Тверского суда, вслед за чем закон позволил производить ограничения ее информационных материалов. "Все заблокированные ресурсы распространяли информацию нежелательной организации "Открытая Россия" и как таковые были заблокированы в строгом соответствии с законом", - заявил в суде прокурор.

Представитель Роскомнадзора отверг заявления адвоката Бадамшина о нарушении закона о СМИ в связи с тем, что заблокированные сайты не являются СМИ. "Действия Роскомнадзора являются полностью законными и разблокирование этих сайтов возможно только в случае удаления всей информации, касающейся нежелательной организации, в данном случае речь идет о подавляющей части их контента", - пояснил юрист позицию ведомства. Решение суда пока не вступило в законную силу. Адвокат Бадамшин заявил о намерении обжаловать его в Мосгорсуде.