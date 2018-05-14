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Последние соглашения по промзоне РФ в Египте будут подписаны в течение недели - Лавров

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19:15 14.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Договоренность по созданию российской промышленной зоны в Египте будет оформлена в течение недели. Об этом в понедельник заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров руководителей МИД и Минобороны РФ и Египта в формате "2+2".

"Констатировали готовность к подписанию межправительственного соглашения о создании российской промышленной зоны в Египте. Рассчитываем, что в ближайшую неделю эта договоренность будет окончательно оформлена", - отметил Лавров.

"Условились, что будем обеспечивать позитивное дипломатическое сопровождение работе межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая проведет очередную сессию в этом месяце", - добавил он.

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