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Казака Евгения Федорчункова суд оштрафовал за мелкое хулиганство на митинге 5 мая в Москве

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19:02 14.05.2018

Тверской суд Москвы назначил административный штраф Евгению Федорчункову, признанному виновным в мелком хулиганстве на несанкционированном митинге, который прошёл 5 мая в столице, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

«Федорчунков признан виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ — «мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу», и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей», —сказала пресс-секретарь.

В ходе судебного заседания Федорчунков пояснил, что является казаком и состоит в общественной организации.

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