Казака Евгения Федорчункова суд оштрафовал за мелкое хулиганство на митинге 5 мая в Москве

19:02

Тверской суд Москвы назначил административный штраф Евгению Федорчункову, признанному виновным в мелком хулиганстве на несанкционированном митинге, который прошёл 5 мая в столице, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.





«Федорчунков признан виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ — «мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу», и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей», —сказала пресс-секретарь.





В ходе судебного заседания Федорчунков пояснил, что является казаком и состоит в общественной организации.