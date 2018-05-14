Посольство США в Иерусалиме только обострит существующей конфликт - МИД Египта

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение США открыть посольство в Иерусалиме идет вразрез с международными документами. Об этом в понедельник заявил глава МИД Египта Самех Шукри по итогам переговоров руководителей МИД и Минобороны РФ и Египта в формате "2+2".

"Египет неоднократно заявлял, что это решение США [открыть посольство в Иерусалиме] противоречит международным резолюциям и выходит за рамки согласованных договоренностей между ПНА (Палестинской национальной администрацией) и Израилем", - сказал министр.

По его мнению, данный шаг препятствует мирному процессу: "Это решение негативно отразится на процессе мирного урегулирования конфликта, а также на возможности возобновления диалога между двумя сторонами".



