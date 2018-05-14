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Малобродскому изменили меру пресечения по состоянию здоровья

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20:41 14.05.2018 Источник: НГ-Online

Следователем Главного управления по расследованию особо важных дел принято решение изменить меру пресечения обвиняемому Алексею Малобродскому с заключения под стражу на подписку о невыезде. Соответствующее постановление было объявлено обвиняемому, который в настоящее время находится в медицинском учреждении, - сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

Это решение принято с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств, а также того факта, что процесс сбора доказательств по уголовному делу завершен и, находясь на свободе, обвиняемый никак не повлияет на результаты расследования.

В настоящее время в соответствии с требованиями действующего законодательства продолжается ознакомление с материалами уголовного дела Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского и иных обвиняемых в хищении бюджетных денежных средств при реализации проекта «Платформа».

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