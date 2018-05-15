Путин примет участие в церемонии открытия автодорожной части Крымского моста

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Россииво вторник примет участие в церемонии открытия автодорожной части Крымского моста. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив. Автомобильное движение легкового и общественного транспорта по мосту с обеих сторон будет запущено в среду, 16 мая.

"В торжественном мероприятии по случаю открытия моста примут участие рабочие, инженеры, руководители отрасли и регионов - огромный коллектив, осуществивший строительную задачу на полгода раньше запланированного срока", - добавили в пресс-службе президента. Ожидается, что во время церемонии колонна строительной техники проедет по автодороге. Госконтракт на возведение моста предусматривал запуск автомобильного движения в декабре 2018 года, но первая очередь объекта сдается на полгода раньше обозначенного срока.

Как сообщил информационный центр "Крымский мост", для автомобилистов движение по мосту будет открыто 16 мая в 05:30 мск, и первыми по нему проедут местные жители - крымчане и кубанцы. Движение будет запущено одновременно с двух берегов Керченского пролива - по две полосы в каждую сторону, максимальная разрешенная скорость движения составит 90 км/ч. При этом въезд на автоподходы к Крымскому мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов будет открыт за час до запуска движения по нему - в 04:30 утра 16 мая.

Со стороны Краснодарского края к мосту ведет федеральная трасса А-290 до развязки с новой дорогой на Таманском полуострове, затем - еще 40 км по автоподходу. Со стороны Крыма движение начинается от развязки на существующей трассе "Симферополь - Керчь" и далее 8,6 км до моста.

Мост-рекордсмен

Россия начала строить Крымский мост в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта - 228 млрд рублей. Транспортный переход через Керченский пролив, которые соединит Крымский полуостров с другими регионами России, возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года".

Мост в Крым стал самым длинным в России и одним из крупнейших в Европе, его протяженность составляет 19 км. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег, включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов. 9 мая 2018 года заказчик строительства моста - управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" - принял автодорожную часть моста у подрядчика. Строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, открытие планируется в 2019 году.

Министерство транспорта РФ предусмотрело поэтапную схему организации движения по новой трассе через Керченский пролив. На первом этапе - сразу после ввода моста - проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Что касается грузовых машин весом свыше 3,5 тонны, то им проезд по Крымскому мосту пока запрещен, добраться до материковой части России с полуострова и в обратном направлении они могут через Керченскую паромную переправу. Проезд для них, как ожидается, будет открыт осенью 2018 года.

Ввод Крымского моста с нетерпением ждут как на полуострове, так и на материковой России, поскольку сейчас, чтобы добраться в Крым и обратно необходимо использовать паромную переправу, работа которой зависит от погодных условий. По оценкам экспертов, после ввода моста темпы роста экономики Крыма удвоятся, при этом, запуск транспортного перехода в перспективе может оказать совокупный положительный эффект на рост ВРП региона в размере 2-3% в год.

Власти Крыма ранее заявляли, что после ввода моста в республике ожидается рост турпотока, а также строительный и инвестиционный бум. Руководство ФАС заявляло, что открытие моста приведет к снижению цен на полуострове, а в парламенте региона ожидают, что после ввода транспортного перехода усилится миграция россиян в Крым.