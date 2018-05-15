Действия США вновь толкают нефть выше $ 78 за баррель
07:24 15.05.2018
Вечером 14 мая цена нефти Brent превысила максимум с ноября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, стоимость североморской смеси Brent достигла $ 78,4 за баррель, увеличившись с предыдущей сессии на 1,66%. Цена WTI составила $ 71,09 за баррель, рост — на 0,55%. Нефть продолжает дорожать в связи с заявлением США о выходе из ядерной сделки с Ираном. Кроме того, драйвером является снижение добычи в Венесуэле и опубликованный в понедельник ежемесячный доклад ОПЕК о ситуации на рынке сырья. Организация увеличила прогноз роста спроса на нефть по итогам 2018 года в мире до 1,65 млн баррелей в сутки. ИА EADaily
Новости
- 08:24 15.05.2018
- МИД Украины отозвал из Гамбурга консула, подозреваемого в антисемитизме
- 08:07 15.05.2018
- Алексея Малобродского отпустили под подписку о невыезде
- 08:00 15.05.2018
- Посольство РФ заявило о "немотивированных" допросах россиян при въезде в Британию
- 07:40 15.05.2018
- Сборная России всухую обыграла Словакию на ЧМ по хоккею
- 07:35 15.05.2018
- США и Австралия поддержали Израиль, возложив вину за кровопролитие в Газе на ХАМАС
- 07:12 15.05.2018
- Дума рассмотрит введение контрсанкций и ответственности за исполнение рестрикций против РФ
- 07:00 15.05.2018
- Путин примет участие в церемонии открытия автодорожной части Крымского моста
- 23:45 14.05.2018
- Турция и ЮАР отзывают своих послов в Израиле
- 23:15 14.05.2018
- Госдеп США опроверг заявление о расширение полномочий своего спецпредставителя по Украине
- 22:45 14.05.2018
- Министр обороны Израиля приказал действовать "с максимальной решительностью" в Газе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать