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Новости

Действия США вновь толкают нефть выше $ 78 за баррель

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07:24 15.05.2018

Вечером 14 мая цена нефти Brent превысила максимум с ноября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, стоимость североморской смеси Brent достигла $ 78,4 за баррель, увеличившись с предыдущей сессии на 1,66%. Цена WTI составила $ 71,09 за баррель, рост — на 0,55%. Нефть продолжает дорожать в связи с заявлением США о выходе из ядерной сделки с Ираном. Кроме того, драйвером является снижение добычи в Венесуэле и опубликованный в понедельник ежемесячный доклад ОПЕК о ситуации на рынке сырья. Организация увеличила прогноз роста спроса на нефть по итогам 2018 года в мире до 1,65 млн баррелей в сутки. ИА EADaily

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