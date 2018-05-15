Сборная России всухую обыграла Словакию на ЧМ по хоккею

07:40 Источник: РОСБАЛТ

Сборная России победила команду Словакии со счетом 4:0 в матче шестого тура группового этапа Чемпионата мира по хоккею. Заброшенными шайбами отметились(12-я минута),(17),(59) и(60). Голкиперне пропустил в свои ворота ни одной шайбы.