Сборная России всухую обыграла Словакию на ЧМ по хоккею
07:40 15.05.2018 Источник: РОСБАЛТ
Сборная России победила команду Словакии со счетом 4:0 в матче шестого тура группового этапа Чемпионата мира по хоккею. Заброшенными шайбами отметились Максим Мамин (12-я минута), Никита Гусев (17), Максим Шалунов (59) и Илья Михеев (60). Голкипер Игорь Шестеркин не пропустил в свои ворота ни одной шайбы.
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