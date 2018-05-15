Посольство РФ заявило о "немотивированных" допросах россиян при въезде в Британию

08:00 Источник: РОСБАЛТ

Россияне могут столкнуться с «немотивированными» задержаниями и допросами в Великобритании. Об этом сообщается на сайте российской дипмиссии.

«В посольство России в Лондоне стали поступать сообщения о немотивированных задержаниях и допросах сотрудниками пограничной службы МВД Великобритании и полиции российских граждан, прибывающих сюда на законных основаниях, то есть при наличии британской визы», — отмечается в сообщении.