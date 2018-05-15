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Решение суда о блокировке Telegram не вступало в силу, оно обжаловано

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10:32 15.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение Таганского районного суда Москвы о блокировке доступа к Telegram не вступило в законную силу, так как было обжаловано представителями мессенджера. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс- службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"Есть жалоба, мы ждем устранения недостатков, решение не вступило в силу. Отметка, появившаяся на сайте автоматически с учетом сроков, будет снята", - сказала представитель суда. Ранее суд предоставил представителям Telegram время до 4 июня для устранения недостатков по жалобе.

Ранее в картотеке суда появилась информация о вступлении решения о блокировке Telegram в силу 15 мая.

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