0
0
107
Новости

У берегов Йемена ракета попала в российское судно

Добавить в избранное

11:00 15.05.2018 Источник: REGNUM

В российское судно, перевозившее пшеницу, у берегов Йемена попала ракета, 15 мая сообщает Bloomberg. Уточняется, что ракета попала в трюм судна Ince Inebolu, которое перевозило из Новороссийска 50 тысяч метрических тонн пшеницы. Инцидент, как отмечает агентство, произошел на прошлой неделе. На данный момент сообщается, что среди экипажа нет пострадавших, груз также не пострадал. Кем была выпущена ракета — неизвестно.

Владелец судна, компания Ince Shipping Group, заявила, что теперь не ясно, когда зерно будет доставлено, а кораблю предстоит разгрузка перед долгим ремонтом.

Напоминаем, Йемен является седьмым по счету крупнейшим покупателем российской пшеницы. ИА REGNUM

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

11:32 15.05.2018
Директора производившего "Новичок" НИИ в Чехии уволили с должности
0
22
11:20 15.05.2018
СБУ обыскивает офис РИА Новости Украина, задержан главный редактор
0
54
11:05 15.05.2018
В свободном доступе оказались личные данные 3 млн пользователей Facebook
0
84
10:32 15.05.2018
Решение суда о блокировке Telegram не вступало в силу, оно обжаловано
0
135
10:20 15.05.2018
Эстония на учениях отразила нападение "восточного соседа" Муриниуса
0
145
10:05 15.05.2018
Мэр Уфы - против публичных жертвоприношений
0
153
10:00 15.05.2018
Опрос: 48% россиян смотрят телевизор ради выпусков новостей
0
162
09:32 15.05.2018
В Кемерове демонтируют ТЦ "Зимняя вишня"
0
196
09:20 15.05.2018
На Украине начала работу "Патрульная полиция Крыма"
0
208
09:05 15.05.2018
Племяннице Скрипаля повторно отказали в британской визе
0
236

Возврат к списку