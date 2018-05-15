У берегов Йемена ракета попала в российское судно
11:00 15.05.2018 Источник: REGNUM
В российское судно, перевозившее пшеницу, у берегов Йемена попала ракета, 15 мая сообщает Bloomberg. Уточняется, что ракета попала в трюм судна Ince Inebolu, которое перевозило из Новороссийска 50 тысяч метрических тонн пшеницы. Инцидент, как отмечает агентство, произошел на прошлой неделе. На данный момент сообщается, что среди экипажа нет пострадавших, груз также не пострадал. Кем была выпущена ракета — неизвестно.
Владелец судна, компания Ince Shipping Group, заявила, что теперь не ясно, когда зерно будет доставлено, а кораблю предстоит разгрузка перед долгим ремонтом.
Напоминаем, Йемен является седьмым по счету крупнейшим покупателем российской пшеницы. ИА REGNUM
Новости
- 11:32 15.05.2018
- Директора производившего "Новичок" НИИ в Чехии уволили с должности
- 11:20 15.05.2018
- СБУ обыскивает офис РИА Новости Украина, задержан главный редактор
- 11:05 15.05.2018
- В свободном доступе оказались личные данные 3 млн пользователей Facebook
- 10:32 15.05.2018
- Решение суда о блокировке Telegram не вступало в силу, оно обжаловано
- 10:20 15.05.2018
- Эстония на учениях отразила нападение "восточного соседа" Муриниуса
- 10:05 15.05.2018
- Мэр Уфы - против публичных жертвоприношений
- 10:00 15.05.2018
- Опрос: 48% россиян смотрят телевизор ради выпусков новостей
- 09:32 15.05.2018
- В Кемерове демонтируют ТЦ "Зимняя вишня"
- 09:20 15.05.2018
- На Украине начала работу "Патрульная полиция Крыма"
- 09:05 15.05.2018
- Племяннице Скрипаля повторно отказали в британской визе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать