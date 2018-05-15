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Директора производившего "Новичок" НИИ в Чехии уволили с должности

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11:32 15.05.2018 Источник: Газета.Ru

Глава Минобороны Чехии Карла Шлехтова уволила директора военного НИИ в городе Брно Богуслава Шафаржа, где производился и тестировался газ того типа, которым был отравлен в Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, Шафаржа освободили от должности в соответствии с законом о госпредприятии, выразив благодарность «за многолетнюю работу». При этом экс-директор останется сотрудником НИИ.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что в стране производился и испытывался газ «Новичок». По его словам, газ производился и испытывался в лаборатории в Брно. Газета.Ru

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