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Путин выразил Макрону соболезнования в связи с терактом в Париже

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12:00 15.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Путин выразил соболезнования Макрону в связи с терактом в Париже. 12 мая уроженец Чечни Хасан Азимов напал с ножом на прохожих. Один человек погиб, четверо получили ранения.

Как уточняет Кремль, соболезнования были выражены во время телефонных переговоров, проведённых по инициативе французской стороны.

Отмечается также, что главы государств обсудили ситуацию после одностороннего выхода США из иранской ядерной сделки. Президенты подтвердили приверженность России и Франции выполнению договорённостей с Тегераном.  Говорит Москва

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