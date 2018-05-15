Глава МИД Франции резко раскритиковал заявление Кадырова
12:05 15.05.2018 Источник: Эхо Москвы
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подверг резкой критике заявление Рамзана Кадырова, который возложил на Париж вину за теракт, совершенный выходцем из Чечни.
Министр назвал недопустимой позицию чеченского руководителя: «мы не хотим выслушивать поучения от диктатора, который не уважает верховенство права в собственной стране и прекрасно знает о тысячах чеченцев, воюющих на стороне ИГИЛ» (группировка запрещена на территории России). Эхо Москвы
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