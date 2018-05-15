Зорькин опроверг слухи о своем намерении уйти с поста председателя КС РФ
12:22 15.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин опроверг слухи о своем намерении в скором времени уйти в отставку. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах конференции "Конституция в эпоху глобальных перемен и задачи конституционного контроля", проходящей во вторник в Петербурге.
Ранее СМИ сообщили о том, что он может оставить пост главы КС.
"Нет, нет", - сказал Зорькин в ответ на вопрос журналистов, собирается ли он уходить в отставку.
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