Все палестинцы, убитые на границе Сектора Газа, были террористами - посол Израиля
13:05 15.05.2018 Источник: Эхо Москвы
Все палестинцы, убитые на границе Сектора Газа с Израилем, были террористами — они пытались перейти границу, — заявила израильский посол в Бельгии Симона Франкель в интервью местному телевидению. Посол настаивает на том, что манифестантами манипулирует Хамас: «террористическая группировка взяла население в заложники и несет за это ответственность».
Вчера состоялась церемония открытия нового американского посольства в Иерусалиме – это произошло на фоне массовых протестов в Секторе Газа. В ходе беспорядков, по данным из палестинских источников, погибли 59 палестинцев, более двух тысяч получили ранения. Эхо Москвы
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