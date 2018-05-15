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В США сравнили истребитель F-22 с российским Су-57

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13:32 15.05.2018 Источник: Газета.Ru

Журнал The National Interest оценил шансы американского F-22 Raptor в воздушном бою с российским Су-57.

По данным издания, после того как Су-57 оснастят новым двигателем, он станет полноправным конкурентом для «Раптора». Как отмечается, с двигателем «Изделие 30», который обладает силой тяги около 15 000 кгс, российский истребитель окажется на высоте.

При этом, по мнению экспертов, одно из главных преимуществ F-22, незаметность в воздухе, может оказаться бесполезной в бою с Су-57. Потому что российские истребители оснащены системой радиоэлектронного подавления с технологией цифровой памяти высоких частот, которые могут ослепить активные радары американского истребителя.

Ранее сообщалось, что в США назвали Су-57 самым передовым российским истребителем.  Газета.Ru

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