Франция готова вести дискуссии о снятии санкции с РФ - представитель правительства
14:00 15.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция готова вести дискуссии о снятии санкции с России. Об этом заявил во вторник официальный представитель правительства страны Бенжамен Гриво в эфире телеканала Бэ-эф-эм.
Отвечая на вопрос журналиста о перспективах отмены санкций в отношении РФ в связи с предстоящим на следующей неделе визитом в Россию президента Франции Эмманюэля Макрона, Гриво заявил, что "говорить об этом пока рано, но нет ничего невозможного". "Не бывает безвыходных ситуации, - заметил он. - Все можно обсуждать, в этом принцип дипломатии".
Новости
- 14:32 15.05.2018
- В Россию предложили запретить ввозить замороженный картофель фри из США
- 14:12 15.05.2018
- Верховный суд исключил НДС из кадастровой стоимости при расчете налога на имущество
- 13:32 15.05.2018
- В США сравнили истребитель F-22 с российским Су-57
- 13:20 15.05.2018
- Организаторов квестов могут обязать проходить сертифицирование
- 13:05 15.05.2018
- Все палестинцы, убитые на границе Сектора Газа, были террористами - посол Израиля
- 13:00 15.05.2018
- Закон об ответных мерах на санкции принят в первом чтении
- 12:32 15.05.2018
- Путин рассказал, что у Собчака были сложности с окружением Ельцина
- 12:22 15.05.2018
- Зорькин опроверг слухи о своем намерении уйти с поста председателя КС РФ
- 12:05 15.05.2018
- Глава МИД Франции резко раскритиковал заявление Кадырова
- 12:00 15.05.2018
- Путин выразил Макрону соболезнования в связи с терактом в Париже
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать