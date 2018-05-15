Франция готова вести дискуссии о снятии санкции с РФ - представитель правительства

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция готова вести дискуссии о снятии санкции с России. Об этом заявил во вторник официальный представитель правительства страныв эфире телеканала Бэ-эф-эм.Отвечая на вопрос журналиста о перспективах отмены санкций в отношении РФ в связи с предстоящим на следующей неделе визитом в Россию президента Франции Эмманюэля Макрона, Гриво заявил, что "говорить об этом пока рано, но нет ничего невозможного". "Не бывает безвыходных ситуации, - заметил он. - Все можно обсуждать, в этом принцип дипломатии".