Верховный суд исключил НДС из кадастровой стоимости при расчете налога на имущество
14:12 15.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
ВС РФ исключил НДС из кадастровой стоимости при расчёте налога на имущество. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на определение судебного органа.
Верховный суд постановил, что нижестоящие судебные инстанции действовали неправомерно, устанавливая кадастровую стоимость объекта с учётом налога на добавленную стоимость.
«Интерфакс» отмечает, что ранее у судов не было единого подхода относительно того, должен ли учитываться НДС при формировании кадастровой стоимости. Говорит Москва
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