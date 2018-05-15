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Журналисту РИА Новости в Киеве могут инкриминировать государственную измену

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15:00 15.05.2018 Источник: Эхо Москвы

Журналисту агентства РИА Новости в Киеве Кириллу Вышинскому, возможно, инкриминируют государственную измену. Об этом сообщают украинские СМИ. Подтверждения этой информации в других источниках пока нет. Ранее в СБУ сказали, что проводят следственные действия в отношении медиаструктур, подконтрольных России. Вышинского задержали около его дома в Киеве. Обыски сегодня проводились и в офисе РИА Новостей.

В Кремле осудили действия украинских силовиков. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что власти Украины и ранее пытались силой воздействовать на СМИ. Эхо Москвы

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