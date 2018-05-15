ЕСПЧ присудил Алексею Навальному 2 тысячи евро
15:12 15.05.2018 Источник: Эхо Москвы
Европейский суд по правам человека присудил 2 тысячи евро Алексею Навальному. Российские власти должны выплатить ему такую компенсацию за отказ выдать загранпаспорт. Таким образом, Страсбургский суд признал, что была нарушена статья «Европейской конвенции по правам человека» о свободе передвижения. Эхо Москвы
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