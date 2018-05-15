Зеппельт будет освещать ЧМ по футболу на тех же правах, что и другие журналисты
16:07 15.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Немецкий журналист Хайо Зеппельт, известный антидопинговыми расследованиями, будет освещать чемпионат мира по футболу в России на тех же основаниях, что и другие журналисты. Его деятельность не будет ограничиваться, сообщил во вторник журналистам пресс-атташе посольства РФ в Германии Денис Микерин.
"Никаких препятствий для осуществления журналистской деятельности ему чиниться не будет. Он будет ровно на тех же правах, что и другие журналисты, освещать события и все происходящее на ЧМ в период до 25 июля 2018 года на основании тех гарантий, что РФ дала", - сказал он.
"7 мая ему была действительно выдана двукратная въездная виза для освещения ЧМ на основании аккредитации ФИФА. Между тем он действительно на основании судебного решения РФ - это абсолютно суверенное право - был включен в список нежелательных лиц для въезда. Данная его поездка на ЧМ будет являться исключением, которое обусловлено проведением ЧМ и аккредитацией ФИФА", - отметили в диппредставительстве.
В посольстве указали, что в остальное время в отношении репортера по-прежнему продолжает действовать судебное решение о включении в список лиц, нежелательных для посещения России.
О сложностях Зеппельта с получением визы телеканал АРД сообщил 11 мая.
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