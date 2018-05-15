Стало известно, когда СКР допросит Хайо Зеппельта по "делу Родченкова"
16:05 15.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следственный комитет России постарается допросить журналиста Хайо Зеппельта по "делу Родченкова" в случае его приезда в Россию. Об этом сообщила журналистам представитель СК РФ Светлана Петренко."В случае, если Хайо Зеппельт окажется на территории Российской Федерации, Следственный комитет вновь предпримет меры к его допросу по обстоятельствам, которые ему стали известными при подготовке документального фильма о якобы имевших место злоупотреблениях российскими спортсменами", - сообщила представитель СК. Петренко отметила, что "у Следственного комитета имеются ответы компетентных органов ФРГ о том, что немецкий журналист Зеппельт воспользовался своим законным правом и отказался от дачи показаний".
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