0
0
195
Новости

Стало известно, когда СКР допросит Хайо Зеппельта по "делу Родченкова"

Добавить в избранное

16:05 15.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет России постарается допросить журналиста Хайо Зеппельта по "делу Родченкова" в случае его приезда в Россию. Об этом сообщила журналистам представитель СК РФ Светлана Петренко."В случае, если Хайо Зеппельт окажется на территории Российской Федерации, Следственный комитет вновь предпримет меры к его допросу по обстоятельствам, которые ему стали известными при подготовке документального фильма о якобы имевших место злоупотреблениях российскими спортсменами", - сообщила представитель СК. Петренко отметила, что "у Следственного комитета имеются ответы компетентных органов ФРГ о том, что немецкий журналист Зеппельт воспользовался своим законным правом и отказался от дачи показаний".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

17:40 15.05.2018
Навальный арестован на 30 суток
0
21
17:12 15.05.2018
КНДР начала работы по демонтажу ядерного полигона
0
81
17:00 15.05.2018
Фонд Сороса покидает Венгрию
0
99
16:32 15.05.2018
В Иране предлагают $100 тыс. за взрыв посольства США в Иерусалиме
0
154
16:07 15.05.2018
Зеппельт будет освещать ЧМ по футболу на тех же правах, что и другие журналисты
0
156
16:00 15.05.2018
Цена барреля нефти марки Brent превысила $79 впервые с 25 ноября 2014 г.
0
164
15:32 15.05.2018
Путин назвал открытие Крымского моста "историческим событием"
0
200
15:12 15.05.2018
ЕСПЧ присудил Алексею Навальному 2 тысячи евро
0
218
15:00 15.05.2018
Журналисту РИА Новости в Киеве могут инкриминировать государственную измену
0
247
14:32 15.05.2018
В Россию предложили запретить ввозить замороженный картофель фри из США
0
250

Возврат к списку