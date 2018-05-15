Северный поток-2 начнет работу в конце 2019 - в начале 2020 года - Nord Stream 2 AG

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки по газопроводу "Северный поток - 2" начнутся в конце 2019 года - начале 2020 года, сообщил коммерческий директор Nord Stream 2 AG Рейнхард Онтид, выступая на газовой конференции Flame.

"Работа газопровода начнется в конце 2019 - начале 2020 года", - сказал он. Рейнхард отметил, что компания надеется получить оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы, в соответствии с графиком строительства.



