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Северный поток-2 начнет работу в конце 2019 - в начале 2020 года - Nord Stream 2 AG

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18:15 15.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки по газопроводу "Северный поток - 2" начнутся в конце 2019 года - начале 2020 года, сообщил коммерческий директор Nord Stream 2 AG Рейнхард Онтид, выступая на газовой конференции Flame.

"Работа газопровода начнется в конце 2019 - начале 2020 года", - сказал он. Рейнхард отметил, что компания надеется получить оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы, в соответствии с графиком строительства.

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