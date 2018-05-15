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ОБСЕ обеспокоена ситуацией в "РИА Новости Украина"

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20:15 15.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с обысками, которые во вторник провели сотрудники Службы безопасности Украины в офисе агентства "РИА Новости Украины".

"Выражаю серьезную обеспокоенность по поводу утреннего рейда в редакцию российского СМИ в Киеве, задержания журналистов и обысков в их домах. Я вновь призываю власти [Украины] воздерживаться от необоснованного ограничения работы иностранных журналистов, что оказывает негативное воздействие на свободное распространение информации и свободу СМИ. Я напоминаю, что в соответствии с Хельсинкским Заключительным актом все государства - участники ОБСЕ обязаны предоставлять условия для работы журналистов из одной страны-участницы в другой стране-участнице", - сказал Дезир.

По его словам, борьба с пропагандой не должна нарушать международных стандартов и не должна быть предлогом для непропорционального вмешательства государства в деятельность СМИ. Дезир также подчеркнул, что ОБСЕ будет внимательно следить за развитием этой ситуации.

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