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Премьер-министр Швеции требует провести независимое расследование в Газе

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20:45 15.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен требует провести независимое расследование событий в секторе Газа. Об этом во вторник сообщило агентство ТТ.

"После того, что мы видели, когда столько людей погибли и ранены, независимое расследование оправдано", - заявил Лёвен.

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