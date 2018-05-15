Премьер-министр Швеции требует провести независимое расследование в Газе

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен требует провести независимое расследование событий в секторе Газа. Об этом во вторник сообщило агентство ТТ.

"После того, что мы видели, когда столько людей погибли и ранены, независимое расследование оправдано", - заявил Лёвен.







