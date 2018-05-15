Иран обещает возобновить обогащение урана "до нужного уровня"...
21:15 15.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран возобновит обогащение урана до любого нужного ему уровня, если переговоры с Евросоюзом в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) потерпят неудачу. Об этом, как передает агентство Тасним, заявил во вторник представитель правительства Исламской Республики Мохаммад Багер Нобахт.
"Если наши интересы не будут учтены и переговоры с европейцами потерпят неудачу, Тегеран возобновит обогащение урана до 20% или любого другого уровня, который нам нужен", - сказал он.
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