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Ведомство по надзору за образованием в РФ хотят напрямую подчинить правительству

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21:45 15.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ведомство, отвечающее за надзор в сфере образования в РФ, планируется напрямую подчинить правительству РФ. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, представляя президенту РФ Владимиру Путину проект указа о структуре будущего кабмина.

Согласно этому документу, существующее Минобрнауки планируется разделить на Министерство просвещения и Министерство науки. После этого "отдельным органом, который будет надзирать за образованием в стране, будет специальное агентство по надзору за образованием, которое в этом случае будет находиться уже под правительством", сказал Медведев. Он добавил, что данное агентство будет работать как в сфере средней школы, так и в сфере высшего образования.

В настоящее время Рособрнадзор находится в ведении Минобрнауки РФ.

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