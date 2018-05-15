Ведомство по надзору за образованием в РФ хотят напрямую подчинить правительству
21:45 15.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ведомство, отвечающее за надзор в сфере образования в РФ, планируется напрямую подчинить правительству РФ. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, представляя президенту РФ Владимиру Путину проект указа о структуре будущего кабмина.
Согласно этому документу, существующее Минобрнауки планируется разделить на Министерство просвещения и Министерство науки. После этого "отдельным органом, который будет надзирать за образованием в стране, будет специальное агентство по надзору за образованием, которое в этом случае будет находиться уже под правительством", сказал Медведев. Он добавил, что данное агентство будет работать как в сфере средней школы, так и в сфере высшего образования.
В настоящее время Рособрнадзор находится в ведении Минобрнауки РФ.
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