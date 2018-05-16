Путин призвал развивать и наращивать технологии в области противовоздушной обороны

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым совершенствовать средства борьбы с высокоточным оружием и призывает завершить разработку и подготовить к серийному выпуску зенитную ракетную систему С-500. Об этом глава государства заявил, открывая первое из серии совещаний с военачальниками и руководством оборонной промышленности.

"Одна из важных задач - совершенствование средств борьбы с высокоточным оружием и его носителями, следует активно развивать, наращивать технологический задел в области противовоздушной обороны, продолжать модернизацию комплексов "Панцирь", завершить разработку и подготовку к серийному производству новейшей системы С-500, способной работать по целям на сверхбольших высотах, включая ближний космос", - сказал Путин.

Президент попросил доложить участников совещания о том, как продвигается работа по названным им перспективным направлениям. "Среди безусловных приоритетов - повышение ударных возможностей ВМФ, прежде всего за счет оснащения кораблей крылатыми ракетами "Калибр" , размещения новейших систем разведки и целеуказания, - сказал президент. - Их применение позволит значительно повысить точность и обеспечить высокую концентрацию ударов по целям".

При этом глава государства сделал акцент на то, что крайне важно развивать сухопутные войска, которым принадлежит особая роль в обеспечении безопасности России. Он напомнил, что они должны быть готовы оперативно и эффективно нейтрализовать потенциальные угрозы на всех стратегических направлениях. "Необходимо продолжить оснащение частей и соединений новейшим вооружением и техникой, включая боевые машины на базе унифицированных платформ "Армата", "Курганец-25", "Бумеранг", "Тайфун", а также обеспечение личного состава современной экипировкой "Ратник", - подытожил президент.