Шеф агентства "РИА Новости" в Киеве не задержан и вышел на связь - замглавреда

23:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шеф бюро РИА Новости в Киеве Андрей Бородин вышел на связь со штаб-квартирой в Москве, через неделю ему предстоит допрос в Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом ТАСС сообщил заместитель главного редактора агентства Дмитрий Горностаев.

"Только что говорил с ним. У него прошел обыск, 11 часов, забрали компьютер, планшеты. На следующей неделе вызвали на допрос в СБУ", - сказал собеседник агентства. Он также уточнил, что Бородина не задерживали.



