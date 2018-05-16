Шеф агентства "РИА Новости" в Киеве не задержан и вышел на связь - замглавреда
23:15 15.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шеф бюро РИА Новости в Киеве Андрей Бородин вышел на связь со штаб-квартирой в Москве, через неделю ему предстоит допрос в Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом ТАСС сообщил заместитель главного редактора агентства Дмитрий Горностаев.
"Только что говорил с ним. У него прошел обыск, 11 часов, забрали компьютер, планшеты. На следующей неделе вызвали на допрос в СБУ", - сказал собеседник агентства. Он также уточнил, что Бородина не задерживали.
Новости
- 22:45 15.05.2018
- Путин призвал развивать и наращивать технологии в области противовоздушной обороны
- 22:15 15.05.2018
- Совет ООН созывает спецсессию для обсуждения ситуации в Газе
- 21:45 15.05.2018
- Ведомство по надзору за образованием в РФ хотят напрямую подчинить правительству
- 21:15 15.05.2018
- Иран обещает возобновить обогащение урана "до нужного уровня"...
- 20:45 15.05.2018
- Премьер-министр Швеции требует провести независимое расследование в Газе
- 20:15 15.05.2018
- ОБСЕ обеспокоена ситуацией в "РИА Новости Украина"
- 19:45 15.05.2018
- США планирует проверить искренность намерений КНДР
- 19:30 15.05.2018
- Прямой эфир свадьбы принца Гарри и Меган Маркл на канале «Ю»
- 19:15 15.05.2018
- Выход США из ядерной сделки по Ирану не помешает российско-иранским соглашениям - посол
- 19:09 15.05.2018
- Власти Москвы окажут содействие в развитии инфраструктуры садовых товариществ Подмосковья
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать