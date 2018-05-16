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Новости

Шеф агентства "РИА Новости" в Киеве не задержан и вышел на связь - замглавреда

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23:15 15.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шеф бюро РИА Новости в Киеве Андрей Бородин вышел на связь со штаб-квартирой в Москве, через неделю ему предстоит допрос в Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом ТАСС сообщил заместитель главного редактора агентства Дмитрий Горностаев.

"Только что говорил с ним. У него прошел обыск, 11 часов, забрали компьютер, планшеты. На следующей неделе вызвали на допрос в СБУ", - сказал собеседник агентства. Он также уточнил, что Бородина не задерживали.


  

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