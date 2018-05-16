Южная Корея сожалеет об отказе КНДР от участия в переговорах на высоком уровне

07:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Южной Кореи выразили сожаление по поводу решения Пхеньяна отменить запланированные на 16 мая переговоры на высоком уровне в связи с началом американо- южнокорейских военных учений. Об этом в среду сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на заявление южнокорейского министерства объединения.

"Вызывает сожаление тот факт, что Север в одностороннем порядке отменил межкорейские переговоры на высоком уровне, сославшись на ежегодные американо-южнокорейские учения. Это не соответствует духу и цели соглашений, достигнутых лидерами двумя стран", - говорится в заявлении министерства. В ведомстве также призвали КНДР "вернуться к переговорам как можно скорее ради мира и процветания на Корейском полуострове".

Во вторник Рёнхап привело сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) о том, что власти КНДР отменили намеченные на 16 мая переговоры с Сеулом, поскольку в минувшую пятницу начались американо- южнокорейские военно-воздушные учения Max Thunder ("Мэкс тандер"). "Эти учения нацелены на нас, <...> являются вопиющим вызовом Пханмунджомской декларации и преднамеренной провокацией, которая противоречит позитивному политическому развитию на Корейском полуострове", - говорится в материале ЦТАК. Пхеньян также поставил под вопрос проведение саммита США - КНДР. "США придется предпринять серьезные обсуждения о судьбе запланированного саммита КНДР - США в свете этой провокационной военной возни, осуществляемой совместно с властями Южной Кореи", - указывается в сообщении ЦТАК.

В двухнедельных учениях "Мэкс тандер" принимают участие около 100 военных самолетов. Они проводятся дважды в год, начиная с 2009 года, южнокорейским командованием операциями ВВС и командованием 7-й воздушной армии США.