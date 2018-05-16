"Единая Россия" поддержала кандидатуру Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты России

07:48 Источник: Эхо Москвы

Фракция «Единая Россия» поддержала кандидатуруна пост главы Счетной палаты России и предложит ее на рассмотрение президенту.

Настоящая подоплека этого назначения неизвестна, но это решение может стать удачным. Такое мнение в эфире «Эха» высказала главный редактор журнала «New Times». Соединение политического веса Кудрина и доступа Счетной палаты к информации может привести к положительному результату, считает Евгения Альбац.