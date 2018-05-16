"Единая Россия" поддержала кандидатуру Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты России
07:48 16.05.2018 Источник: Эхо Москвы
Фракция «Единая Россия» поддержала кандидатуру Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты России и предложит ее на рассмотрение президенту. Настоящая подоплека этого назначения неизвестна, но это решение может стать удачным. Такое мнение в эфире «Эха» высказала главный редактор журнала «New Times» Евгения Альбац. Соединение политического веса Кудрина и доступа Счетной палаты к информации может привести к положительному результату, считает Евгения Альбац.
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