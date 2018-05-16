0
0
22
Новости

"Единая Россия" поддержала кандидатуру Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты России

Добавить в избранное

07:48 16.05.2018 Источник: Эхо Москвы

Фракция «Единая Россия» поддержала кандидатуру Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты России и предложит ее на рассмотрение президенту.

Настоящая подоплека этого назначения неизвестна, но это решение может стать удачным. Такое мнение в эфире «Эха» высказала главный редактор журнала «New Times» Евгения Альбац. Соединение политического веса Кудрина и доступа Счетной палаты к информации может привести к положительному результату, считает Евгения Альбац.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

07:35 16.05.2018
Египет вынудил ХАМАС остановить "марш возвращения" палестинцев
0
45
07:24 16.05.2018
Украинские власти этапируют Кирилла Вышинского из Киева в Херсон
0
80
07:12 16.05.2018
Южная Корея сожалеет об отказе КНДР от участия в переговорах на высоком уровне
0
99
07:00 16.05.2018
Автодорожная часть Крымского моста открыта для движения машин
0
109
23:15 15.05.2018
Шеф агентства "РИА Новости" в Киеве не задержан и вышел на связь - замглавреда
0
476
22:45 15.05.2018
Путин призвал развивать и наращивать технологии в области противовоздушной обороны
0
527
22:15 15.05.2018
Совет ООН созывает спецсессию для обсуждения ситуации в Газе
0
517
21:45 15.05.2018
Ведомство по надзору за образованием в РФ хотят напрямую подчинить правительству
0
554
21:15 15.05.2018
Иран обещает возобновить обогащение урана "до нужного уровня"...
0
602
20:45 15.05.2018
Премьер-министр Швеции требует провести независимое расследование в Газе
0
562

Возврат к списку