Сборная России уступила Швеции в матче чемпионата мира по хоккею
08:00 16.05.2018 Источник: РОСБАЛТ
Хоккеисты сборной России проиграли Швеции со счетом 1:3 в заключительном матче группового этапа Чемпионата мира в Копенгагене. В результате сборная России заняла второе место в турнирной таблице группы A. В активе — 16 очков. Швеция идет первой с 20 очками. Таким образом, в четвертьфинале россияне выйдут на лед со сборной Канады. «Кленовые листья» заняли третье место в группе. Игра, которая обещает быть интересной, состоится 17 мая.
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