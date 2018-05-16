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Сборная России уступила Швеции в матче чемпионата мира по хоккею

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08:00 16.05.2018 Источник: РОСБАЛТ

Хоккеисты сборной России проиграли Швеции со счетом 1:3 в заключительном матче группового этапа Чемпионата мира в Копенгагене.  В результате сборная России заняла второе место в турнирной таблице группы A. В активе — 16 очков. Швеция идет первой с 20 очками. Таким образом, в четвертьфинале россияне выйдут на лед со сборной Канады. «Кленовые листья» заняли третье место в группе. Игра, которая обещает быть интересной, состоится 17 мая.

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