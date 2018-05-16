Госдума приняла в первом чтении законопроект о противодействии санкциям США
08:10 16.05.2018
Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект о противодействии американским санкциям и поправки к Уголовному кодексу (УК), вводящие ответственность за исполнение санкций иностранных государств на территории РФ. Ко второму чтению, которое состоится 17 мая, из законопроекта «о мерах воздействия на недружественные действия США» уберут перечисление конкретных сфер и отраслей, на которые могут распространяться контрсанкции. Коммунисты попросили прописать в законе пункт о том, что лекарственные препараты президентом и правительством в список санкций внесены быть не могут. И. о. полпреда правительства в Госдуме Александр Синенко заверил, что санкционные списки будут обсуждаться с депутатами и экспертным сообществом. Об этом пишет во вторник, 15 мая, сайт газеты "Коммерсант".
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