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Новости

ВСУ целенаправленно обстреливают мирных граждан ЛНР из запрещенной артиллерии - НМ ЛНР

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08:31 16.05.2018

Киевские силовики за минувшие сутки шесть раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщается в оперативной сводке НМ ЛНР за период с 15.05.2018 г. по 16.05.2018 г. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново и сел Лозовое и Веселогоровка.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия. Так же киевские силовики сегодня обстреляли из поселок Малая Вергунка на окраине Луганска.

"ВСУ целенаправленно обстреливают мирных граждан ЛНР из запрещенной артиллерии. Так, сегодня из минометов калибра 120 мм произведен обстрел Малой Вергунки", - сказал Марочко. «Донбасс сегодня»

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