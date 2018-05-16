ВСУ целенаправленно обстреливают мирных граждан ЛНР из запрещенной артиллерии - НМ ЛНР

08:31

Киевские силовики за минувшие сутки шесть раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщается в оперативной сводке НМ ЛНР за период с 15.05.2018 г. по 16.05.2018 г. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново и сел Лозовое и Веселогоровка.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия. Так же киевские силовики сегодня обстреляли из поселок Малая Вергунка на окраине Луганска.